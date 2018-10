Michiel Veenstra wordt programmaleider bij Kink

Ook neemt hij de ochtendshow voor zijn rekening, vertelt hij in NRC.



In augustus kwam via een Facebookbericht naar buiten dat Kink (voorheen: Kink FM) binnenkort weer gaat uitzenden. Veenstra gaat de in 2011 ter ziele gegane zender weer "vanaf nul" inrichten.



Podcasts

Kink is straks alleen digitaal te beluisteren. "Radio is minder FM-afhankelijk. Toen Kink zeven jaar geleden stopte, hadden de meesten nog geen databundels op hun telefoon. Dat is zó veranderd. Natuurlijk, een groot deel luistert nog radio via FM, zeker in de auto. Maar steeds meer mensen stappen over. Ze luisteren via een app, of de bluetoothspeakers. Zeker over een paar jaar."



Veenstra wil met Kink ook meer werk maken van podcasts. "Podcasts over muziek worden een onderdeel van het station. Het is jammer dat veel makers podcast laten liggen. Of ze doen het er uit eigen naam bij, niet vanuit het radiostation. Er is nergens een beleid, ook niet bij de publieke omroep."



Gezichtsbepalend

De alternatieve zender Kink FM werd op 1 oktober 1995 opgericht. Na zestien jaar ging de stekker eruit, omdat de toenmalige eigenaar er geen toekomst meer in zag. Sindsdien waren er verschillende plannen om op internet door te gaan, maar die kwamen nauwelijks van de grond.



Veenstra vertrekt als laatste gezichtsbepalende dj bij 3FM. "Aan de ene kant wil 3FM iets nieuws doen, aan de andere kant willen ze het oude niet laten gaan. Laat mijn vertrek de definitieve breuk met het verleden zijn."