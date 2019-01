Michelangelo-expositie naar Beurs van Berlage

Aan het Damrak opent op 25 januari de bijzondere tentoonstelling A Different View.



De expositie biedt de unieke kans om op een andere manier naar Michelangelo's tijdloze werk te kijken. Waar bezoekers in de Sixtijnse Kapel naar boven moeten kijken, is bij deze tentoonstelling een slimme constructie gemaakt waardoor men rondom de gigantische meesterwerken kan lopen en dus een andere kijk krijgt op de fresco's, die 510 jaar geleden door de kunstenaar geschilderd werden.



Nooit eerder

Het gaat om fotomechanisch gereproduceerde kopieën in de originele grootte. Waar je in de Sixtijnse kapel moet opkijken, liggen bij de tentoonstelling de werken op de grond, zodat de bezoekers rondom de werken kunnen lopen. Volgens de organisatoren van de expositie werden de fresco's van Michelangelo nooit eerder op deze manier vertoond.



Elk jaar bezoeken vier miljoen mensen de Sixtijnse Kapel in Rome om de prachtige plafondfresco's van Michelangelo te bewonderen.



De expositie is te zien tot en met 12 mei.