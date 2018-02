Met Ellie op patrouille: 'Dit werk is zowat mijn identiteit'

Ellie Lust is Amsterdams bekendste politieagent én sinds twee jaar een geliefde tv-persoonlijkheid. Toch wordt ze liever geen BN'er genoemd. "Ik weet dat het zo is, maar ik heb niets met dat woord. Ik ben er dankbaar voor, maar een BN'er worden is nooit een doel op zich geweest." Lust werd wereldberoemd in Nederland na haar deelname aan het programma Wie is de Mol?.



Lust maakte zichzelf onsterfelijk met de term 'etherdiscipline', waarmee ze de deelnemers bijbracht hoe ze efficiënt gebruik moesten maken van hun portofoon. Ze groeide totaal onverwachts uit tot publiekslieveling - fans brachten zelfs etherdiscipline-T-shirts op de markt.



"Wie is de Mol? is echt een katalysator voor mij geweest. Sindsdien is er geen week voorbijgegaan dat ik niet voor een programma gevraagd word. Het gáát maar door."



Deplorabele staat

De afgelopen twee jaar heeft Lust talloze voorstellen gehad voor een eigen programma, maar het was het allemaal nét niet. Totdat MediaLane, het bedrijf van Iris van den Ende (dochter van), met het idee kwam Lust te laten meelopen met politiekorpsen overal ter wereld.



"Ik wist meteen: dít is wat ik wil. Voor mij persoonlijk is het een waanzinnige kans om met dertig politiejaren achter de rug te kijken hoe mijn baan in heel andere landen zou zijn geweest."



Vorig jaar is Lust dus op reis gegaan. Ze verbleef afwisselend een weekje in Israël, Colombia, San Francisco, Albanië, Dubai en Kenia. In Bogotá, de hoofdstad van Colombia, mocht ze met 350 agenten mee tijdens een grote inval in een aantal drugspanden.



"Dat was héél heftig. Tientallen mensen lagen op de grond, over elkaar heen. Sommigen misten ledematen, ze hadden geen tanden in hun mond, al drie jaar geen douche gezien en keken scheel omdat ze onder invloed waren van van alles en nog wat. En de géur. Mensen in zo'n uitzichtloze, deplorabele staat - afschuwelijk."