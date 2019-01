Menno Bentveld ging steeds zorgelijker kijken in Ik, plastic

Bentveld zat wat ongemakkelijk tussen een groepje vrouwen die vanwege zero waste tips over plasticvrije tampons en maandverband uitwisselden

Gelukkig vond hij ook tegengeluiden, zoals Melanie Oldham van de Bezorgde Burgers van Freeport, die als ziekenverzorgster opvallend veel kankergevallen tegenkomt. De plasticgelovigen nemen haar als 'boomknuffelaar' niet serieus.



Het bizarst was zijn ontmoeting met de filosofisch ingestelde ondernemer Rand Blair, een in het wit gehulde cowboy met indiaanse roots en een staartje op zijn achterhoofd die uit een Coen Brothersfilm leek weggelopen.



"Is de mens meer lichaam of meer geest?" was zijn openingsvraag aan Menno, om vervolgens zelf het antwoord te geven: "Meer geest dan lichaam." Hij zag plastic ook niet als plastic, maar als olie en was van plan weer olie van plastic te gaan maken.



Hoezo zero waste? "Iedereen wil een stuk van de taart, dus moeten we een grotere taart bakken."



Bentveld begon nog zorgelijker te kijken en Lips voelde met hem mee.



