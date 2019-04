Meester Matthijs van Nieuwkerk is in bloedvorm

Matthijs toonde zich oprecht geïnteresseerd in de belevingswereld van de kinderen

"Nee, dit is gewoon het verpesten van een parkje. Met belastinggeld!" schoot een jongen vanuit de heup bij het zien van de reusachtige drol van Wim T. Schippers in Hilversum. Maar even later wist Rineke Dijkstra hem wel te raken. "Deze foto is heel mysterieus. Wat doet dat meisje daar op het strand?"



Ook Van Nieuwkerk was in bloedvorm. Hij had zijn vlotste outfit aangetrokken: casual overhemd, broek net iets te kort, blote voeten in loafers. Belangrijker: hij was goed op de hoogte van wat er onder scholieren speelt. "Houden jullie ook van Kendrick Lamar?"



Bij iedere andere bijna-zestiger zou zo'n vraag hopeloos geforceerd of lachwekkend overkomen, Van Nieuwkerk kwam er moeiteloos mee weg. Wat ook hielp: hij toonde zich oprecht geïnteresseerd in de belevingswereld van de kinderen.