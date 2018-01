Meeste bioscoopbezoekers naar Despicable Me 3

De omzet uit de kaartverkoop was met ruim 300 miljoen euro zelfs de hoogste ooit, zo bleek tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse bioscoopsector.



Despicable Me 3

Het bioscoopbezoek in Nederland steeg voor het tiende achtereenvolgende jaar; in 2017 gingen 5,3 procent meer bezoekers naar de film dan het jaar ervoor. Het gemiddeld aantal bezoeken per hoofd van de bevolking kwam hiermee uit op 2,1 keer per jaar, dit is het hoogste gemiddelde sinds 1978.



Despicable Me 3 was de best bezochte bioscoopfilm van het jaar. Naar de animatiefilm over de schurk Gru die er achter komt dat hij een tweelingbroer heeft, gingen 1,3 miljoen mensen. Op de tweede plaats eindigde Pirates of the Caribbean 5 (ruim 1 miljoen bezoekers) en de derde plek was voor de live action-versie van Beauty and the Beast (850.000).



Nederlandse film

Voor het eerst in twintig jaar staat er geen enkele Nederlandse film in de lijst met best bezochte bioscoopfilms van het afgelopen jaar. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1997, toen het aandeel van de Nederlandse film historisch laag was.



De grootste Nederlandse hit uit 2017 is zelfs een film die al in 2016 in de bioscopen uitkwam: Soof 2. Die trok het afgelopen jaar 355.000 bezoekers. De tweede plaats is voor de komedie Onze Jongens van Johan Nijenhuis (300.000 bezoekers), een film die ook al in 2016 uitkwam.



Het totale marktaandeel van de Nederlandse film bleef wel vrijwel gelijk, met 12 procent. Er werden ruim 4,3 miljoen kaartjes voor Nederlandse films gekocht.



Film.nl

Verder werd bekend dat de app van de website Film.nl, een instrument dat de Nederlandse filmsector lanceerde om illegaal downloaden tegen te gaan, het afgelopen jaar 100.000 keer is gedownload. De website werd in totaal meer dan een miljoen keer bezocht.



Bestuurslid Hajo Binsberger van de Filmdistributeurs Nederlands (FDN) spreekt van een 'groot succes'. Op Film.nl kunnen Nederlandse filmkijkers nagaan of en waar films en series legaal te bekijken zijn.