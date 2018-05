Mees Eus was geestig, attent en zorgzaam

Net als de kermis houdt de televisie meer van vrouwen met een baard dan van vrouwen zonder. De baard is op televisie een torenhoge schuld, een zeldzame aandoening of een celstraf van twaalf jaar die met dertig zwaar getatoeëerde medegevangenen in een buitenlandse cel dient te worden uitgezeten.



Als het maar ongewoon is, want daar kijken gewone mensen graag naar.



Het kijken naar De Klas was wat dat betreft een verfrissende ervaring. Özcan Akyol ging het gesprek aan met middelbare scholieren over een even alledaags als ingewikkeld onderwerp: de relatie tussen kinderen en ouders.



De leerlingen spraken onbekommerd over thuis, en dat was in veel gevallen een redelijk ideaal plaatje, maar soms ook een problematische situatie.



Dat de kinderen zo openhartig waren, had veel met Akyol te maken. Hij heeft als columnist de reputatie van grossier van onwrikbare meningen, maar in de rol van Mees Eus was Akyol geestig, attent en zorgzaam.