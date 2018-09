Meer Voor Vrouwen van Powned heeft het niveautje borrelpraat

De hamvraag: 'is feminisme wijvengezeik of valt er nog een strijd te winnen?' Dat is, behalve een behoorlijk sturende hamvraag, het startpunt voor de serie Meer Voor vrouwen van Powned.



Positief is dat omroep Powned weer eens de moeite neemt om te doen waar omroepen voor opgericht zijn: programma's maken. En dan ook nog over een actueel thema, feminisme anno nu. Thumbs up dus!



Tot zo ver het goede nieuws.



Het slechte nieuws is dat Meer Voor vrouwen niet veel meer om het lijf heeft dan een opsomming van platgeslagen clichés en karikaturen.



We zien een yogaklasje met vrouwen die 'communiceren met hun baarmoeder' ("Ik wrijf over mijn baarmoeder om haar gerust te stellen"), een newagefestival met zweverige vrouwen die 'in verbinding met moeder aarde' willen komen en een vrouw die haar menstruatiebloed aan de plantjes geeft omdat ze daar beter van groeien.