Meer abonnees Varagids haken af om Sylvana Simons

De hoofdredacteur schreef in een commentaar in de nieuwe editie zich 'kapot te zijn geschrokken van de reacties naar aanleiding van een interessant, oprecht en genuanceerd interview met een vrouw die signaleert dat we in gevaarlijke tijden leven en dat we dus moed moeten tonen. Moeten strijden voor een open, gelijkwaardige, rechtvaardige en inclusieve samenleving.'



Racisme

Sylvana Simons is het onderwerp van een documentaire die de afgelopen week op het Idfa in première ging. In de film is te zien hoe de partijleider van BIJ1 wordt benaderd en belaagd omdat zij zich uitspreekt over het racisme in de Nederlandse samenleving.



