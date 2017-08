Mediamatic gehuld in reuzenbreiwerk van fleecetruien

U bent de hele zomer aan het breien geweest. Op hoeveel meter zit u?

"We hebben 570 vierkante meter aan breisel, het gebouw is bijna helemaal verstopt. Ik had hulp van honderden vrijwilligers en tien assistenten."



Werd het een gezellig theekransje?

"Nee, totaal niet. Het is heel zwaar werk. We gebruikten ­afgedankte fleecetruien en die moesten worden verknipt. Vaak al na een uur zaten onze handen onder de blaren. Sommigen werkten met stofmaskers omdat ze het ­benauwd kregen. Mensen zijn halverwege weggelopen, omdat ze het niet trokken. We zorgden wel goed voor onze vrijwilligers hoor; ze kregen een stevige lunch."



Waarom werkten jullie dan ook met fleece, als dat zo'n vervelend materiaal is?

"Omdat we met dit werk iets duidelijk willen maken: het probleem van overproductie. Er is een gigantische hoeveelheid uitgerangeerde fleecekleding. Mensen hechten er weinig waarde aan. We hebben 6000 kilo fleecetruien in het breiwerk zitten, alleen uit Amsterdam en verzameld in drie maanden tijd. Door het Mediamaticgebouw in te pakken wil ik bewustwording creëren."



U noemt het breisel een monument. Waarom?

"Ik weet niet of het ook een historische waarde heeft, maar het is een markering in tijd en ruimte. We hebben via een collectief gebaar een groot probleem aangekaart en dat kun je monumentaal noemen. Misschien klinkt dat heel idealistisch, maar je moet ergens beginnen."



U windt er geen doekjes om met een titel als 'Cut the crap met Conny'. Met welke onzin moeten we volgens u uitscheien?

"Het probleem zit 'm in het alsmaar meer produceren terwijl er helemaal geen bestemming voor is. Fleece werd in 1983 gepresenteerd als het antwoord op het petflessenprobleem, maar we hebben er een nieuw probleem bij: de fleecetrui. Die is namelijk niet recyclebaar. We moeten nadenken over hoe dit systeem werkt."



Wat gebeurt er met het breiwerk na deze week?

"Het omvat nog een maand het kantoor van Mediamatic. Daarna ga ik proberen het te verwerken in ander mate­riaal. Dat wordt nog een hele uitdaging."