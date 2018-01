Medialogica liet een ontluisterend staaltje hijgerigheid zien

Met bovengemiddelde interesse keek Lips dinsdag naar Medialogica over de zoektocht naar de broertjes Ruben en Julian in 2013.



De jongens werden uiteindelijk dood gevonden in een afwateringsbuis in Cothen, twaalf dagen nadat ze door hun vader, die zelfmoord pleegde, waren vermoord.



Allereerst: Medialogica zou, als het aan Lips ligt, op een wat christelijker tijdstip uitgezonden mogen worden dan 22.55 uur. Media die elkaar de maat nemen is normaliter niet bijzonder chic, maar de aanpak van Medialogica is vrijwel zonder uitzondering grondig. Ook nu.



Vanaf het moment dat moeder Iris na de vermissing op haar Facebookpagina opriep om uit te kijken naar haar 'kleine mannetjes', werd het een publieke zaak. Volstrekt onbekenden zetten massale zoekacties op.



Of zoals AD-journalist Ivar Penris het beschrijft: "Hele gezinnen gingen het bos in, alsof het een dagje uit was."



Dat moeder Iris hen vervolgens niet had uitgenodigd voor de begrafenis leverde verbolgen reacties op.