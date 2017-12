Media 2017: Alles in hapklare brokken s.v.p.

Sander Schimmelpenninck

Schimmelpenninck heeft alles wat de ideale televisiepersoonlijkheid behoeft: heldere dictie, een scherpe mening en een aangenaam uiterlijk. Pas een jaar is hij hoofdredacteur van zakenblad Quote en in dat jaar groeide hij uit tot een zekerheidje in de rolodex van talkshowredacties.



Of het nu gaat over bitcoins, over studentenverenigingen of over ingewikkelde belastingconstructies: Schimmelpenninck schuift aan en 'delivert', zoals dat in televisiejargon heet. En, niet onbelangrijk: Schimmelpenninck weet waarover hij praat. Toen het zelfvertrouwen werd uitgedeeld stond Schimmelpennick zeker niet achteraan, maar in discussies is hij altijd een beschaafde jonkheer. Noblesse oblige, noemen ze dat.