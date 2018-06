Máxima heeft het wel, Willem-Alexander niet: Big Dick Energy

Om met die laatste vraag te beginnen: niemand die het weet. Tot vorige week had nooit iemand van Big Dick Energy (BDE) gehoord. De term dook vorige week op in een tweet over Pete Davidson, de opvallend niet-knappe verloofde van zangeres Ariana Grande. Hij mag dan niet moeders mooiste zijn, hij straalt wel 'Big Dick Energy' uit, twitterde iemand.



Sindsdien is de term een eigen leven gaan leven, maar nog steeds ontbreekt een sluitende definitie. BDE is iets onbestemds, iets dat je intuïtief aanvoelt, een bepaald je ne sais quoi. BDE - in het Nederlands zou het 'grote piemel energie' heten - is iets wat je pas ziet als je weet wat het is. Een houding, een vibe. Noem het een aura, zo u wilt.



Zelfverzekerdheid

De Britse krant The Guardian omschrijft BDE als 'charisma en zelfverzekerdheid in combinatie met het vermogen om anderen op hun gemak te stellen. BDE is in zekere zin het tegenovergestelde van virulente masculiniteit.' Volgens The Huffington Post is BDE een manier van leven: 'een onbezorgd zelfvertrouwen, een relaxte vorm van sensualiteit'.