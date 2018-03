Matthijs wilde Freek na 40 jaar tot een schuldbekentenis dwingen

Dat de televisie geen verjaringstermijn kent voor jeugdzonden, weet Freek de Jonge nu ook weer.



De cabaretier was naar De Wereld Draait Door gekomen voor een gesprek over de verschijning van het verzameld werk van Neerlands Hoop, maar werd vooral langdurig geroosterd over de manier waarop hij indertijd afscheid had genomen van zijn partner Bram Vermeulen.



Let wel: we hebben het over een breuk die plaatsvond in 1979, bijna veertig jaar geleden. Het einde van Neerlands Hoop was een klap voor de fans, en het werd Freek als initiatiefnemer nog lang nagedragen dat hij zich zo rücksichtslos van zijn vriend had afgekeerd.



Echt goed kwam het nooit meer, en na het overlijden van Bram in 2004 was de kans op een verzoening definitief verkeken.



Daar is het nodige over geschreven en gesproken, maar Matthijs van Nieuwkerk leek zich te hebben voorgenomen om zijn gast tot iets van een schuldbekentenis te dwingen, een postume verzoening.