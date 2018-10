Matthijs van Nieuwkerk was zelf de gedroomde talkshowgast

Wij hadden Koos A, zij hadden Charles A

En met een tafelheer die goed tussenbeide sprong als het te veel een act van twee heren dreigde te worden.



Het werd een klassieke DWDD-uitzending. Cultuur omdat het moet. En niet toegediend als levertraan, maar licht verteerbaar.



We staan er bijna niet meer bij stil zo gewoon is het geworden, maar is er buiten het Franse taalgebied ergens op tv een half uurtje stilgestaan bij de dood van Charles Aznavour? En dat met 1,3 miljoen kijkers?



Van de commerciëlen moest Aznavour het niet hebben. RTL Boulevard besteedde precies 50 seconden aan zijn dood, inclusief het grapje van Beau.



Shownieuws deed het in een minuut of vier en daarvan bleef vooral hangen dat Wolter Kroes en Gooische Vrouwen-personage Martin Morero zijn chansons nog gecoverd hebben.



Shownieuws sloeg ongeveer net zoveel tijd stuk aan de laatste wetenswaardigheden over de afscheidsplechtigheid van Koos Alberts, die in de uitzending van vrijdag al netjes afgelegd was.



De Franse televisie was iets scheutiger met de aandacht, wist Evert Santegoeds ook wel. "Wij hadden Koos A, zij hadden Charles A."



