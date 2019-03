Matthijs van Nieuwkerk vol ontzag voor kunst met vijf sterren

Matthijs van Nieuwkerk mag in DWDD graag kunst naar de gewone tv-kijker brengen. Donderdag had Van Nieuwkerk de nieuwe kunstfilm van Jeroen Eisinga, die eerder zijn hele lichaam met bijen bedekte en dat vastlegde als kunst.



Het nieuwe project van Eisinga behelsde een pastoraal tafereel van een kudde schapen in de sneeuw bij een bijna dichtgevroren wak. Twee schapen zijn in de put gevallen en verdronken, maar verder is het een rustgevend tafereel. De gehele film duurde een uur en Van Nieuwkerk was er lyrisch over, al gaf hij toe het uur niet uitgekeken te hebben. Maar NRC gaf er vijf sterren aan dus het móest wel topkunst zijn.



Maar toen kwamen de spoilers: Van Nieuwkerk ging uitleggen dat het tafereel was geënsceneerd. Eisinga had zeventig schapen getransporteerd naar Finland, plus twee dode schapen. Daar was een wak gehakt en zelfs de sneeuw bleek ter plekke op het land gespoten. Fake art dus.