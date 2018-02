Matthijs en Eva hadden een bommetje in de uitzending

De een vindt het ongemakkelijk en ontregelend, maar voor Lips is er niets leukers: talkshowgasten die zich niet in een strak programmakorset laten rijgen en zo van een kabbelende talkshow een wildwaterspektakel maken.



Maandagavond had zowel Matthijs als Eva een bommetje in de uitzending die de ande­re gasten en de kijkers eens lekker kwam wakker schudden.



Zo maakte bij De Wereld Draait Door de grofgebekte Ryanne van Dorst haar debuut als tafeldame door de avond fijnzinnig te openen met het aankaarten van de krapte op de huizenmarkt voor starters met de woorden: "Ik wil een klein huisje met een tuintje, maar dat is niet te betalen. Daarom zit ik ook hier, want vanavond krijg ik betaald."



Maar ook haar reactie op de olympische nippleslip van Gabriella Papadakis was verfrissend: "Waarom is dit nieuws? Iedere vrouw heeft toch een tepel? Lekker fakking boeiend!"



Prachtig hoe je de oren van Mart Smeets bijna kon zien klapperen.