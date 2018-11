Masmeijer niet bij hoger beroep cokezaak

Volgens een woordvoerder van het hof van beroep in Antwerpen heeft Masmeijer laten weten dat hij geen belangstelling heeft om de eerste dag van het proces bij te wonen.



Bij het hof van beroep in Antwerpen staat de eerste dag van de inhoudelijke behandeling in het teken van het standpunt van de aanklager. In totaal zijn vier dagen uitgetrokken voor de strafzaak met meerdere verdachten.



Overlevering

De rechtbank in Antwerpen veroordeelde Masmeijer vorig jaar tot acht jaar cel en een boete van 48.000 euro voor zijn rol bij de invoer van 467 kilo via de Antwerpse haven. Masmeijer was destijds op vrije voeten en niet aanwezig bij de uitspraak.



Eind oktober werd Masmeijer in Breda gearresteerd voor overlevering aan België. De rechtbank in Amsterdam bepaalde begin deze week dat de 57-jarige ex-presentator mocht worden overgeleverd en sindsdien zit hij weer in een Belgische cel.