Martin Garrix voor derde keer beste dj ter wereld

Op de tweede plek staat het Belgische duo Dimitri Vegas & Like Mike. Dat was vorig jaar ook zo.



Hardwell, die zijn donderdag zijn laatste concert leek te hebben gegeven, staat op nummer drie. Vannacht verscheen hij écht voor de laatste keer, op de labelavond van zijn eigen Revealed. In de top 5 is verder plek voor Armin van Buuren (plek 4). De Franse dj David Guetta neemt de vijfde plek over van Tiësto.



Het nieuws werd bekendgemaakt in Amsterdam tijdens het AMF, het grootste evenement tijdens Amsterdam Dance Event (ADE). Het is voor de derde keer op rij dat Garrix de ranglijst aanvoert. Het is voor de dertiende keer dat een Nederlander op de eerste plek staat.



Het Amsterdam Dance Event (ADE) gaat zondag de vijfde en laatste dag in.



