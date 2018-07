Mart Smeets maakt Tour-podcast voor NPO Radio 1

Vullings blijkt een groot liefhebber van de wielrensport. "Als de politiek in Den Haag stopt, start de Tour. Wat is het leven toch mooi als je daar dan dagelijks je zegje over mag doen samen met een icoon als Mart Smeets en met een kenner als Martijn Hendriks."



Voor bij het koffiezetapparaat

De Kopgroep praat de luisteraar iedere ochtend bij over de etappe van die dag. "Binnen tien minuten weet je genoeg om bij het koffiezetapparaat indruk te maken op je collega's", aldus Vullings.



"Je hoort welke favorieten gaan voor de dagzege, een prachtige anekdote uit de rijke ervaring van Smeets en we peilen de sfeer in het peloton." Martijn Hendriks reist voor de NOS mee in de Tour-karavaan.



De podcast staat dagelijks rond 11.00 uur online op de website van NPO Radio 1 en op andere bekende podcast-platforms.



