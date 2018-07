Marlies Buurman wordt nieuwe directeur VondelCS

Zij volgt daarmee Lidy Klein Gunnewiek op. Buurman, nu nog hoofd culturele programmering bij Wow Amsterdam gaat vanaf 1 augustus aan de slag bij VondelCS.



Eric van Stade, algemeen directeur Avrotros is verheugd over de komst van Marlies Buurman. "Haar ervaring om jong talent een platform te geven en daarbij samen te werken met kunstopleidingen, lokale besturen en het bedrijfsleven maakt haar uitermate geschikt om leiding te geven aan VondelCS."



Marlies Buurman: "Ik kijk er ongelooflijk naar uit om met het team van VondelCS aan de slag te gaan en mijn creatieve netwerk in de stad te verbinden met deze mooie plek."



Marlies Buurman werkte bij diverse culturele instellingen en in de ruimtelijke sector. In 2011 was zij vanuit Acram curator van het omvangrijke internationale uitwisselingsproject 'Glimpses, New York & Amsterdam in 2040', over de duurzame toekomst van beide metropoolregio's. In 2014 trad Buurman aan als hoofd culturele programmering bij WOW Amsterdam.