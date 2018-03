Marco Kroon gevraagd voor rol in The Passion

Jezus is een Amsterdammer. Ok, hij is niet in de stad opgegroeid, maar is er wel degelijk geboren. "Toen ik een half jaar oud was zijn mijn ouders verkast naar Alkmaar," zegt Tommie Christiaan, die dit jaar de hoofdrol speelt in The Passion.



Iets verderop raakt een groep Bijlmerkinderen heel opgewonden van zijn verschijning. "Kijk, daar is Jezus! Jezus, Jezus, mogen we met u op de foto?" Het klinkt best maf allemaal, maar Tommie Christiaan, tot voor kort vooral bekend als musicalacteur, begint er al aan gewend te raken.