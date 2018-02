Marc-Marie Huijbregts doet oudejaarsconference

De conference wordt, zoals elk jaar, uitgezonden door BNNVARA. Dit keer rechtstreeks vanuit de schouwburg in Tilburg.



Huijbregts maakte vanaf 2000 in totaal zes soloprogramma's, waaronder Opdat ik niet vergeet en Florissant. Op televisie was hij te zien in We zijn weer thuis (VPRO), 't Schaep met de 5 Pooten (KRO) en als Sorrypiet in het Sinterklaasjournaal (NTR). Huijbregts is vaste tafelheer in De Wereld Draait Door (DWDD).



"Het is de eerste keer dat Huijbregts de oudejaarsconference doet. Hij treedt daarmee in de voetsporen van collega's als Theo Maassen, Herman Finkers, Claudia de Breij en Youp van 't Hek,'' aldus BNNVARA.



Van 't Hek trok op 31 december 2017 bijna 2,6 miljoen tv-kijkers.