Marc Marie heeft best bekeken oudejaarsconference

Dat meldt Stichting Kijkonderzoek dinsdag.



De DWDD-tafelheer trok 1.477.000 kijkers en eindigde daarmee op de vierde plaats in de kijkcijfer Dag Top 25. Daarin staat hij één plek boven de oudejaarsconference van Guido Weijers, waar maar 40.000 kijkers minder naar keken.



Het Nationaal Aftelmoment op NPO1 werd door bijna 3,4 miljoen mensen gezien en was daarmee het best bekeken programma van de avond. Daarna volgt het NOS Journaal van 20.00 uur met 1,6 miljoen. De Wereld Draait Door Oud en Nieuw sluit de top 3 af met ruim 1,5 miljoen kijkers.



De cijfers van het Nationale Vuurwerk, dat tijdens de jaarwisseling werd uitgezonden door RTL, waren dinsdagmiddag nog niet helemaal up-to-date.



"In verband met de gelijktijdige uitzending van het Nationale Vuurwerk op alle zenders van RTL zijn de cijfers voor dit programma nog niet correct aan de betreffende zenders van RTL toegekend," meldt Stichting Kijkonderzoek.



Volgens de laatste cijfers werd het Nationale Vuurwerk op RTL 4 door 744.000 mensen bekeken. Dat levert tot nu toe een zeventiende plek in de Dag Top 25 op.



