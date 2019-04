Marc Albrecht beste operadirigent ter wereld

Hij mag zich een jaar lang de beste operadirigent ter wereld noemen, maakte De Nationale Opera bekend.



Albrecht kreeg de prestigieuze prijs maandagavond in Londen. "Ik ben zeer vereerd deze belangrijkste onderscheiding uit de hedendaagse operawereld te ontvangen," reageerde hij. "Het maakt me blij en trots om zo ook het lange, gezamenlijke artistieke pad met de geweldige mensen van De Nationale Opera en het Nederlands Philharmonisch Orkest bekroond te zien.''



Viotti

De Duitser Albrecht is sinds 2011 chef-dirigent van De Nationale Opera en het Nederlands Philharmonisch Orkest. Hij neemt na het seizoen van 2019-2020 van beide orkesten afscheid. Lorenzo Viotti volgt hem op in deze dubbelfunctie.



De Nationale Opera sleepte in Londen nog meer awards in de wacht. Zo is György Kurtág's Fin de partie uitgeroepen tot beste wereldpremière. Katie Mitchell won de award voor beste regisseur.



