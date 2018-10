Mansplaining over het feminisme in Vrouw op Mars

Lips wilde graag de uitreiking van de TelevizierRing zien, maar hij moest van mevrouw Lips eerst naar Vrouw op Mars kijken. De grap die Lips vervolgens maakte over de vrouw van ­Bruno Mars viel niet goed in huize Lips, dus zat hij vervolgens braaf op de bank voor een geschiedenisles over 100 jaar vrouwenemancipatie.



Dat viel mee. Fidan Ekiz hield de toon licht en strooide gretig met fraai archiefmateriaal zodat het geheel leek op een aflevering van Andere Tijden. Onderwerp van de eerste aflevering van de zesdelige serie was 'Van huisvrouw tot huisman', over de veranderde rol van de huisvrouw.



Journalist Emile Bode legde uit dat in 1950 nog 98 procent van de Nederlandse vrouwen huisvrouw was en dat vrouwen tot halverwege de jaren vijftig als handelings­onbekwaam werden beschouwd, daarmee in feite gelijkgesteld aan zwakzinnigen. Geen wonder dat ze later massaal aan de sherry gingen.