Manfred de Graaf (1939-2018): niet alleen dokter Lansberg

De Graaf had voor Zeg 'ns Aaa al een flinke staat van dienst opgebouwd. Hij begon bij het Rotterdams Toneel toen hij net vijftien jaar was. Daarna speelde hij in tientallen theatervoorstellingen bij het Rotterdams Toneel en de Haagsche Comedie.



Daarnaast speelde hij onder meer in de film Turks Fruit (1973), Dagboek van een Herdershond (1980) en de hitserie Goede Tijden, Slechte Tijden (1997).



Gezin

De Graaf ontmoette zijn toekomstige vrouw Monique Spierdijk 35 jaar geleden en trouwde vier jaar later met haar. Het stel woonde een aantal jaren in Portugal, nadat Zeg 'ns Aaa van het toneel was, maar keerde later terug naar Nederland. Ze gingen in Warmond, bij Leiden, wonen en kregen dochter Fien, toen De Graaf al 57 jaar was.



Fien zegt over haar vader tegen De Telegraaf: "Hij heeft zich een tijdlang schuldig gevoeld dat hij er door zijn werk 's avonds nooit was om me in bed te stoppen. 'Maar als papa ophoudt met werken, dan doet hij dat voortaan élke avond', beloofde hij ooit. En hij hield woord. Zolang ik nog thuis heb gewoond, heeft hij dat gedaan."



Naamsverandering

De Graaf werd in 2003, via een handtekening van koningin Beatrix, officieel Manfred Derman. Het was een wens die hij al jaren koesterde en waarvoor hij gevochten heeft. Hij had namelijk de achternaam van zijn stiefvader gekregen toen hij klein was, niet die van zijn biologische vader.