Mamma Mia! is te leuk om over te klagen

Ze zijn razend populair, maar worden ook vaak belachelijk gemaakt: bordjes of posters waarop teksten prijken als 'In dit huis hebben we lief, geloven we in elkaar en zijn we eerlijk'. Ze worden gezien als een nogal burgerlijk bindmiddel, waarbij familie-ethiek wordt gedebiteerd die vanzelfsprekend zou moeten zijn.



Mamma Mia! Here We Go Again is de filmversie van zo'n bordje. Net als in het eerste deel doet de plot nauwelijks ter zake, de hoofdrol is weggelegd voor heel basale kwesties die iedereen herkent.



In 2008 ging het om loslaten - voor moeder Donna (Meryl Streep) - en het vinden van een eigen identiteit - voor dochter Sophie (Amanda Seyfried). Dit vervolg begint met de toch vrij schokkende onthulling dat Donna een jaar geleden is overleden.



Cirkel des levens

Sophie, inmiddels tegen de dertig, heeft haar Griekse hotel overgenomen en gerenoveerd. Later zet ze ook nog een kind op de wereld, waarmee de transformatie in haar moeder compleet is.



Het draait hier om de cirkel des levens: het verlangen van ouders om kinderen in hun voetsporen te zien treden en het verlangen van kinderen om hun ouders trots te maken.



Oftewel: in deze film lijken we op elkaar, pinken we een traantje weg en zijn we trots op de genen die aan ons zijn doorgegeven.