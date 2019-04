Makers Wie is de Mol? zoeken geldontwerpers

De vormgever van het programma verwerkt de beste inzendingen in het uiteindelijke ontwerp. Aan de wedstrijd is verder geen prijs verbonden. Fans of ontwerpers die mee willen doen moeten wel snel zijn: het molgeld moet voor 29 april binnen zijn.



Het twintigste seizoen van Wie is de Mol? wordt ergens in de komende maanden opgenomen. Wie de kandidaten zijn, is traditiegetrouw een goed bewaard geheim. Het Avrotros-programma wordt steevast in januari uitgezonden.



