Makers Nieuwe Wildernis maken film over ratten

Het idee werd geboren tijdens het draaien van De Wilde Stad, de documentaire over de Amsterdamse stadsjungle die begin dit jaar in première ging. "We ontwikkelden een fascinatie voor ratten," zegt producent Ignas van Schaick.



"Het blijken heel intelligente, schone en sociale beestjes te zijn, die zich wat betreft voedsel en huisvesting hun hele leven op mensen richten. Mensen en ratten hebben ook al honderden jaren een relatie; in de VOC-tijd gingen ze al mee op de boten."



Competitie

Waarom de liefde over het algemeen niet bepaald wederzijds is wil Van Schaick graag onderzoeken. Een vermoeden heeft hij wel. "Mensen houden niet van ratten omdat ze heel succesvol zijn. Wij zijn dat ook, want we zijn met 8 miljard, maar één rat kan zo duizend nakomelingen produceren. In Amsterdam leeft voor iedere inwoner een rat. Daarom houden we veel meer van de reuzenpanda; een enorme loser die bijna is uitgestorven. Ja, dit gaat heel diep."



Het is überhaupt een goede tijd om ratten te filmen, zegt Van Schaick. Rattengif is verboden, het weer is zacht en mensen gooien nog steeds genoeg rommel op straat om te eten.



Uitstapjes

De film staat nog in de kinderschoenen; ergens halverwege volgend jaar worden de opnames gestart. De makers zijn van plan veel te filmen in Amsterdam, en hebben nog veel ongebruikt materiaal op de plank van De Wilde Stad.



"Maar we zullen ook een paar uitstapjes maken naar andere culturen maken," zegt Van Schaick. "In India bestaan tempels met veel ratten, die worden gezien als de reïncarnatie van overledenen. Een hele andere manier dan hoe we in Amsterdam met ratten omgaan."





