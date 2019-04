Maike Meijer: 'Galeries zijn vaak te stil, te heilig'

Hoe vaak per jaar koopt u kunst?

"Ik koop gemiddeld twee tot vier keer per jaar iets, van kleine tot grotere werken. Heeft natuurlijk ook met de prijs te maken. Ik koop eigenlijk alleen uniek werk."



En waar koopt u dan: in een galerie, op een kunstbeurs, op een veiling of online?

"Ik koop soms in een galerie. Dan heb ik de betreffende kunstenaar vaak al ergens gespot en weet ik dat ik in hem of haar geïnteresseerd ben. Ik koop ook direct van kunstenaars. Op Instagram is ook veel moois te vinden."



Is het belangrijk dat u en uw partner het altijd eens zijn over een aankoop?

"Ik beslis meestal, omdat ik me er het meest mee bezig houd. Maar mijn man heeft een heel goeie blik. Die ­fileert snel. Als hij het een trucje vindt of het niet interessant genoeg vindt, zegt hij dat meteen. Heel vaak vind ik dat hij gelijk heeft. Maar er zijn ook werken die ik heb gekocht, waar hij geen zak aan vindt."



Is er een galerie waar u een speciale band mee hebt?

"LangArt in de Jordaan: dat zijn superlieve mensen. Ze zijn erg betrokken bij hun kunstenaars, maar ook bij de kopers."



Als u een onbeperkt budget had, van wie zou u dan een werk aankopen?

"Van Michaël Borremans. Die vind ik weergaloos, zo vreemd en tegelijkertijd klassiek. Zijn schilderij Sleeper is om te huilen zo mooi."