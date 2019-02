Mai Tai verrast Ladies of Soul met gastoptreden

We houden van de wijze waarop ze al deze prachtige r&b, pop en soul-nummers eren En Vogue

De zangeressen van de Amerikaanse r&b-groep En Vogue vonden het erg leuk om er te staan. 'We hadden al voordat ze ons vroegen voor de show van ze gehoord en gehoord hoe goed ze kunnen zingen. We houden van de wijze waarop ze al deze prachtige r&b, pop en soul-nummers eren.'



Edsilia Rombley is trots op de zesde reeks. 'Zoveel puzzelstukjes die tijdens de show perfect in elkaar vallen. Soul ligt ten grondslag aan heel veel liedjes en dit jaar wilden we nog meer op zoek naar uitersten. En aan het publiek te zien werkte dat,' aldus de zangeres.



Rombley: 'De energie die we ontvangen vanuit de zaal maakt eigenlijk altijd de meeste indruk op ons. Op een moment staan we tussen het publiek en voelen we het enthousiasme en de positiviteit van al die mensen die een te gekke avond hebben. Dat komt dan zo dichtbij. Dat maakt de avond voor ons echt geslaagd en af.'



De Ladies of Soul treden vanavond wederom op in een uitverkochte Ziggo Dome.



