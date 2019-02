Maan en Kraantje Pappie op vrijheidsfestivals

Op Bevrijdingsdag zullen deze artiesten per defensiehelikopter reizen naar bevrijdingsfestivals in het land om daar op te treden. Op 5 mei worden veertien van dat soort festivals gehouden.



Ronnie Flex

De Ambassadeurs werden bekendgemaakt op NPO 3FM tijdens de ochtendshow van Frank van der Lende, die zelf in 2017 ambassadeur was. Zanger Hessel was in 1991 de eerste Ambassadeur. De afgelopen jaren vervulden onder meer Ronnie Flex, Fedde Le Grand, De Jeugd van Tegenwoordig, De Staat, Kovacs en Nielson die rol.



De bevrijdingsfestivals vormen samen het grootste eendaagse gratis culturele evenement in Nederland. Vorig jaar kwamen daar ruim een miljoen bezoekers op af.