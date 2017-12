Maak je zes of meer selfies per dag? Dan lijd je aan zware selfitis

Mensen met de aandoening zouden met hun zelfportretten proberen aansluiting te vinden bij een sociale groep

Er zijn bovendien allerlei stoornissen die technologie verbinden aan psychische gezondheid, zoals nomofobie (de angst om niet bereikbaar te zijn) en cyberchondrie (net als hypochondrie een ongefundeerde angst om ziek te worden, maar dan door continu ziektebeelden te googelen).



Hoewel er nog veel onderzoek nodig is, vermoeden wetenschappers van de Nottingham Trent University en de Thiagarajar School of Management in India dat selfitis in de toekomst aan dat rijtje wordt toegevoegd.



Mensen met de aandoening zouden meestal weinig zelfvertrouwen hebben en met hun zelfportretten proberen aansluiting te vinden bij een sociale groep. Mogelijk vertonen ze symptomen van een andere gedragsverslaving.



Geen fabel

Op basis van interviews met ruim tweehonderd Indiase studenten stellen de onderzoekers dat jezelf obsessief fotograferen voor sociale media geen fabeltje is.



Met deze input ontwikkelden ze een schaal waarmee vastgesteld kan worden of je lijdt aan selfitis, door te reageren op twintig stellingen zoals 'Ik voel me zelfverzekerd als ik een selfie maak' en 'Meer selfies maken verbetert mijn stemming en maakt me blij'.



Het onderzoek deugt best, zegt Mark Deuze, hoogleraar mediastudies aan de UvA. "Het zegt alleen niets over mensen of internet in het algemeen, omdat alleen Indiase studenten eraan hebben meegewerkt."