Luizenmoeder, Robinson en Beau in race om Televizier-Ring

De winnaar van de felbegeerde televisieprijs wordt bekend op het Gouden Televizier-Ring Gala, op 11 oktober in Afas Live. Vorig jaar ging de Gouden Televizier-Ring naar Zondag met Lubach.



De Luizenmoeder (Avrotros) was afgelopen seizoen voor het eerst te zien op tv. De serie met medeschrijfster Ilse Warringa in de rol van Juf Ank bleek een hit en haalde meerdere kijkcijferrecords. De kijkers kunnen ook komend seizoen weer meeleven met de belevenissen van leerlingen, ouders en personeel van basisschool De Klimop.



Eerder deze week werd al bekend dat Warringa en Jennifer Hoffman, moeder Hannah in De Luizenmoeder, genomineerd zijn voor een Televizier-Ster voor beste acteur/actrice.



Hospice en tbs-kliniek

Ook Beau Five Days Inside was afgelopen seizoen nieuw op tv. In het RTL 4-programma bezocht Beau van Erven Dorens instellingen in Nederland waar je normaal niet binnenkomt, zoals een hospice, een tbs-kliniek en een brandwondencentrum. De presentator verbleef hier vijf dagen om er achter te komen hoe het is om er te wonen en te werken.