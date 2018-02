Luizenmoeder best bekeken programma NPO3 ooit

Dat heeft de Stichting Kijkonderzoek maandag gemeld. In 2008 werd een nieuw meetsysteem ingevoerd dat 'lineair' kijken (op de avond zelf) loskoppelde van 'uitgesteld kijken' (kijken in de dagen na de uitzending). Sinds dit systeem wordt gehanteerd is De Luizenmoeder van zondag het best bekeken programma.



De eerste aflevering van De Luizenmoeder, met in de hoofdrollen Jennifer Hoffman, Ilse Warringa en Diederik Ebbinge, trok 844.000 mensen. Daarna waren het er 1,4 miljoen, vorige week ruim 2,4 miljoen en nu dus ruim een miljoen meer, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.



Studio Sport

De Luizenmoeder vestigde eerder ook een ander record: nooit eerder volgden zoveel mensen een tv-programma via uitgesteld kijken. Naar de eerste aflevering bijvoorbeeld keken later in de week nog eens 750.000 mensen.



In de Dag Top 25 van zondag staat Studio Sport Eredivisie op de tweede plek met bijna 2,3 miljoen kijkers. Het Journaal van 20.00 uur is derde met enkele tienduizenden kijkers minder.



