Luidt #MeToo het einde in van het tijdperk van de alfaman?

Opeens viel het op. De verklaring die Daniele Gatti zondag door een duurbetaald pr-bureau de wereld in liet sturen las als een overblijfsel uit een vervlogen tijd.



Een tijd waarin men zich bovenop de apenrots nog onaantastbaar waande. Een tijd waarin mannen die over de schreef waren gegaan weg konden komen met 'oh sorry, zo had ik het niet bedoeld'.



'Als ik iemand heb gekwetst heb, bied ik mijn excuses aan', schreef hij in reactie op de beschuldigingen in de Washington Post.