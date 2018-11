Lubach praat over 'Netherlands Second' op Amerikaanse tv

Door ons stomme filmpje staan er nu in Rotterdam twee grote gebouwen die de Lee Towers heten! Arjen Lubach

'Netherlands Second'

Seth Meyers haalde ook Lubachs filmpje 'America First, The Netherlands Second' aan. De Trump-introductie uit zijn programma Zondag met Lubach ging viral waardoor Lubach in Amerika enige bekendheid verwierf.



"Wij hebben in Nederland een cultzanger genaamd Lee Towers. In de video zeggen we: 'Meneer Trump, u heeft de Trump Towers, wij hebben Lee Towers'," aldus Lubach.



"Een jaar na het filmpje werden er twee torens gebouwd. Toen belden ze me op of ze die de Lee Towers mochten noemen. Dus door ons stomme filmpje staan er nu in Rotterdam twee grote gebouwen die de Lee Towers heten!"



Lubach is niet de eerste Nederlander die bij de Meyers langs is geweest; in het verleden ontving hij in zijn programma ook al actrice Carice van Houten en acteur Michiel Huisman.



Zondag was de laatste aflevering van het afgelopen seizoen van Zondag met Lubach. De cabaretier toert de komende maanden door het land met zijn theatershow Arjen Lubach Live!. Zijn televisieprogramma keert vrijwel zeker terug na de zomer.



Lees ook: In navolging van Lubach: andere Europese landen willen ook 'second' zijn