Loving Vincent maakt kans op Oscar

In de film Loving Vincent, die in oktober in première ging in het Van Gogh Museum in Amsterdam, komen schilderijen van de wereldberoemde kunstschilder tot leven. Loving Vincent is de eerste compleet geschilderde speelfilm ter wereld. In 65.000 frames, met de hand geschilderd door 125 kunstenaars die dezelfde techniek als Van Gogh hanteerden, wordt zijn levensverhaal verteld.



Dorota Kobiela zegt in een reactie: "Ik ben zo trots op de nominatie. Ik ben maar een kleine schakel aan het hoofd van een groot team van dromers. Onze dromen werden gedragen door Vincent, dus ik wou dat hij hier was om ook hem te danken."



Coco

Loving Vincent was eerder in dit awardseizoen genomineerd voor een Golden Globe in de categorie animatie. Die filmprijs ging eerder deze maand naar Coco. Loving Vincent draait momenteel nog volop in de bioscoop en is inmiddels door meer dan 160.000 mensen gezien. Vanaf 23 februari is de film verkrijgbaar op dvd en on demand.



De Oscars worden op 4 maart uitgereikt.



