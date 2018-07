Louis van Gaal schuift aan bij Zomergasten

Dat maakte presentatrice Janine Abbring dinsdag bekend. Deze week onthult zij elke dag een naam van een nieuwe zomergast. Van Gaal is zondag 5 augustus op NPO 2 te zien in de tweede aflevering.



Hij volgt actrice en theatermaakster Romana Vrede op, die maandag werd aangekondigd als de eerste zomergast (29 juli).



Buikpijn

Janine Abbring vertelde maandag dat er dit jaar één gast aanschuift "waar ik heel erg tegenop zie". "Ja, je kunt stellen dat er dit seizoen een Zomergast is waar ik echt een beetje buikpijn van krijg," zei ze tegen De Telegraaf.



Of ze het over Van Gaal had, is niet bekend. De coach staat bekend om zijn moeizame relatie met de media.