Louis van Gaal komt weer met een biografie

De biografie wordt uitgegeven door Nieuw Amsterdam en verschijnt in het voorjaar van 2020.



In 2009 kwam het boek 'Louis van Gaal, biografie & visie' op de markt. Het zwaarlijvige boekwerk bestond uit twee delen: een verhaal over zijn leven en een boek waarin hij zijn visie en oefenstof toelicht. Die autobiografie verscheen kort nadat hij AZ naar de landstitel had geleid.



Eigen verhaal

Van Gaal beleefde daarna roerige jaren bij Bayern München, het Nederlands elftal en Manchester United. Sinds 2016 heeft de succesvolle trainer geen club meer. ''Het is tijd om mijn eigen verhaal te vertellen," zegt Van Gaal. ''Er zijn in de loop der jaren veel boeken over mij geschreven, met dit boek vertel ik hoe het echt is gegaan.''



Namens uitgeverij Nieuw Amsterdam zegt Janneke Louman: ''Louis van Gaal is de meest succesvolle Nederlandse voetbalcoach aller tijden en heeft daarnaast velen geïnspireerd met zijn levensverhaal. We zijn heel trots dat wij dit boek mogen uitgeven.''