Louis Interruptus: de enige smet op een klassieke Zomergasten

Terechte reactie van Van Gaal: 'Jíj vraagt ernaar'

Abbring riposteerde licht wanhopig: "Ik wil je laten versnellen." Van Gaal, scherp: "Ik kan niet versnellen, want ik moet je alles vertellen."



En even later: "Je moet nu luisteren, want anders kan ik niet zeggen hoe het in elkaar zit." Pats!



Dat Abbring zich steeds bezondigde aan een Louis Interruptus was de enige smet op een klassieke Zomergasten-aflevering: met een bijna chronologische opbouw vol televisieherinneringen van een gast die vaak belerend, maar ook charmant ('Ik heb een zwak voor brunettes zoals jij') of ontroerd in drie uur meer over zichzelf prijsgaf dan in de afgelopen drie decennia.



Ook de slotopmerking van Van Gaal, nadat hij drie uur aan het woord was geweest, was goud: "Jammer dat ik niet meer mag vertellen."



Puntje-van-je-stoel-tv, en verplichte lesstof voor de scholen voor journalistiek.



