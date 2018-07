Losbandige vrolijkheid ontspoort volledig in Wij

Wij Regie René Eller

In Nederland kennen we zulke controversiële heftige films over ontsporende jongeren niet.



Zeker: ook hier worden films gemaakt over tieners die de weg kwijt zijn, maar daarin ligt het accent altijd op beroerde sociale omstandigheden. Zoals in de realistische drama's van Mijke de Jong (Het zusje van Katia, Layla M) en Nanouk Leopolds Cobain.



Jongeren in Nederlandse films zijn nooit reddeloos verloren, maar wekken altijd de indruk dat het goed komt als ze een duw in de goede richting krijgen. Een uitzondering is Wij, het op de schandaalroman van Elvis Peeters gebaseerde speelfilmdebuut van commercial- en videoclipmaker René Ellers.



"Geen roman voor overgevoelige zieltjes of lezers die snel verontwaardigd zijn," schreef recensent Alle Lansu negen jaar geleden in Het Parool, "maar een boek dat je niet in je koude kleren gaat zitten en nog wel even in je rondzingt."



Nihilistische jongeren

Of de verfilming bij veel kijkers lang nazingt, kan worden betwijfeld. Wij voert in een idyllisch ogende zomer op het platteland een vriendenclubje van acht jongens en meiden op, bij wie onschuldige seksspelletjes ("We wilden alles van de wereld ontdekken") volledig uit de hand lopen.



Wanneer een automobilist een dodelijk ongeluk veroorzaakt als de meiden in hun blote kont op een viaduct uitdagend naar hem zwaaien, vinden deze pubers dat niet afschuwelijk, maar eerder vermakelijk. "Ik zie het als een grote realityshow," zegt een van de tieners over het ongeluk.



Elke dag wil hij 'grenzen oprekken', voegt hij eraan toe. Dat laatste lukt goed, want het aanvankelijk vrolijk-losbandig geëxperimenteer met seks leidt met het opzetten van een pornosite en prostitutie tot grof seksueel misbruik en zelfs moord.