Loro viert de overdaad van Silvio Berlusconi

'Tenzij expliciet anders is vermeld, is alles in deze film fictief,' vermeldt een disclaimer aan het begin van Loro, Paolo Sorrentino's biopic over Silvio Berlusconi. Om de verwarring nog wat te vergroten, wordt die juridische slag om de arm gevolgd door een citaat van de auteur Giorgio Manganelli: 'Alles is gedocumenteerd. Alles is ­arbitrair.'



Kortom: het gaat Sorrentino niet om een nauwgezette reconstructie van Berlusconi's lichtend leiderschap van zijn land, ook al zullen kenners van de recente Italiaanse geschiedenis in allerhande bijfiguren makkelijk hun echt bestaande voorbeelden herkennen.