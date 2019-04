Lorenzo Viotti nieuwe chef-dirigent Nationale Opera

Lorenzo Viotti (28), geboren in Lausanne, kreeg thuis klassieke muziek met de Zwitserse paplepel ingegoten. Net als bij zijn voorgang Marc Albrecht, was ook zijn vader dirigent. Marcello Viotti, die onder meer chef was van het Teatro La Fenice in Venetië, overleed toen Lorenzo 14 jaar oud was.



Hij studeerde piano, zang en slagwerk in Lyon en speelde in zijn opleidingsjaren als slagwerker mee met de Wiener Philharmoniker. Zijn zus en broer zijn beiden hoornist, de eerste bij de Bayerische Staatsoper, de ander bij het Gustav Mahler Jugend Orchester.



In 2015 studeerde hij af aan de Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar en sindsdien dirigeerde hij verschillende opera's in Europese huizen, waaronder driemaal Massenets Werther, in Klagenfurt, Frankfurt en Zürich.



Ervaring

Hij stond ook al voor het Münchner Philharmoniker (waar hij Rachmaninoiffs Tweede symfonie uit het hoofd dirigeerde), het Gewandhausorchester, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en de Royal Philharmonic (A-orkesten) en voor subtoppers als de Bamberger Symphoniker en de Bremer Philharmoniker, het oude orkest van zijn vader.



Ook was hij de assistent van Mariss Jansons bij het Koninklijk Concertgebouworkest, Bernard Haitink bij het Chicago Symphony Orchestra en bij Georges Prêtre.