Loeki de Leeuw was weer even op de buis

Het filmpje werd in het STER-blok vóór het Journaal van 20.00 uur op NPO 1 uitgezonden.



In het nog niet eerder vertoonde filmpje stond Loeki, met koptelefoon om de nek, achter een dj-booth en werd hij aangekondigd als 'the king of reggeaton'. Het filmpje is een bedankje voor de petitie om Loeki terug te halen, die in twee dagen meer dan 20.000 keer is ondertekend.



Asjemenou

De leeuw heeft woensdagavond ook de zin "Asjemenou" uitgesproken. De onhandige Loeki viel tijdens het draaien om, waarop iemand uit het publiek 'asjemenou!' riep. Daarop herhaalde Loeki zijn bekende oneliner en draaide hij verder.



Het filmpje sloot af met de volgende tekst: 'Loeki en Ster bedanken alle Loeki-fans van de petitie 'breng Loeki terug.'



Voor de 'asjemenou' van Loeki werd oud audio-materiaal van Joop Geesink gebruikt, de bedenker van Loeki en degene die de stem van Loeki vroeger insprak. Het filmpje zelf is helemaal nieuw. Er is gebruik gemaakt van de oude pop en digitale beelden.



Het is geproduceerd onder leiding van Louise Geesink, de dochter van Joop Geesink.