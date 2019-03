Literaire jongerenprijs voor Murat isik

Middelbare scholieren krijgen jaarlijks de winnaars van de BNG Bank Literatuurprijs, de Bookspot Literatuurprijs en de Libris Literatuur Prijs te lezen. Die laatste literaire onderscheiding kreeg Isik in mei vorig jaar.



Wees Onzichtbaar werd het afgelopen half jaar door bijna 1.200 scholieren gelezen. Isik kreeg zijn prijs dinsdagavond uitgereikt in Rotterdam. Het juryrapport prijst de manier waarop Isik in Wees Onzichtbaar de 'heftige problemen in Metins leven zo luchtig weet te brengen.'



Wees Onzichtbaar gaat over het jongetje Metin, dat op vijfjarige leeftijd vanuit het oosten van Turkije in de Bijlmer belandt. Schrijver Isik droeg zijn prijs in mei vorig jaar aan die wijk op, waar hij zelf ook opgroeide.