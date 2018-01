Literair tijdschrift Das Magazin stopt

"We groeiden nog steeds in abonnees, lieten nieuwe schrijvers debuteren en hadden onredelijk veel plezier in het maken van het blad." Maar de ambities reiken verder, laat Das Mag weten in een persbericht.



Het doel bij de oprichting was een nieuw publiek vinden voor de schrijvers die het blad goed vond. En dat lukte. Zo werd Het Smelt van Lize Spit een kwart miljoen keer gelezen en werd ze genomineerd voor de Libris literatuurprijs.



Fokstieren

Das Mag bereikte veel jonge lezers. "Dat dát opvallend is, dat is de werkelijke verschraling. Boekenbijlagen, literaire prijzen, de boekenweek - stuk voor stuk hebben ze het moeilijk om jonge leesfans aan zich te binden. DWDD laat nog liever iemand over zijn Spaanse fokstieren praten dan over een boek," aldus de makers.



"Het was nooit ons doel om een tijdschrift voor de eeuwigheid te maken," zei oprichter Daniël van der Meer tegen NRC.



Das Mag gaat andere dingen doen om de boel levendig te houden, maar wat precies, dat blijft nog even een mysterie. Tegen NRC zei Van der Meer wel dat uitgeverij Das Mag in april met een sampler komt: een jaarijks boek met langere verhalen van nog niet gepubliceerde schrijvers.