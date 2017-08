Linda de Mol kan het Patricia Paay-filmpje maar niet loslaten

Het lekkerste had Linda voor het laatst bewaard, als in de voetbaloverzichten van broer John

De BNN-durfal en Spuiten en Slikkenpresentator kwam wel als geroepen om het gesprek weer op hét filmpje te brengen. Uiteraard pas na een minuut of honderd. Het lekkerste had Linda voor het laatst bewaard, als in de voetbaloverzichten van broer John.



Patricia verklaarde dat ze altijd al ondoordachte dingen deed. En dat ze bezig was het een plekje te geven.



Verder wist de geoefende kijker eigenlijk alles al. Want Patricia was ook al geïnterviewd voor de papieren Linda. In het maandblad had ze in geuren en kleuren verteld over de nasleep van het filmpje.



Het was een ferm, knap gemaakt en maatschappelijk relevant themanummer geworden over wraakporno, privacy, hacken en internetpesten. Maar het gemak waarmee het slachtoffer weer werd opgetrommeld om nog eens haar dansje te doen, riep de vraag op hoe oprecht dat allemaal was geweest.



