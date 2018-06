Lil' Kleine na 30 seconden van podium na bierdouche

Lil' Kleine vertrok met de woorden: "Ik ga jullie een mop vertellen. Ik sta hier 30 seconden en heb 15.000 euro verdiend". 3000 man bleef verbijsterd achter.



Enkelen ventileerden hun woede op de Instagram van de rapper. Bij de laatste post van de Amsterdammer staan veel boze reacties. "Bedankt voor die mooie 30 seconden, steek die 15.000 maar lekker in je zak. Goed verdiend man! Topper dat je bent," is er een van.



De organisatie van de Zomerfeesten Hengevelde verwacht niet dat hij iets terugziet van de gage van Lil' Kleine. "Er kwamen veel fans speciaal voor Lil' Kleine. Ik zou niet weten hoe we dit moeten voorkomen. We hadden al meer beveiligers ingezet, maar het is heel lastig om hier tegen op te treden," zegt woordvoerder Robin Raanhuis tegen De Stentor.



Eerdere bierdouches

Het is niet de eerste keer dat Lil'Kleine wegloopt van een show omdat er met bier wordt gegooid. In de loop der jaren is dit vaker gebeurd. In 2016 eist de organisatie van een Limburgse kermis nog geld terug van de rapper omdat hij ook toen een optreden voortijdig staakte vanwege rondvliegend bier.



De manager van Lil' Kleine was niet bereikbaar voor commentaar.